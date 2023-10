Spectacle « Bal’à contes » Compagnie Hors Sujet 4 Place Gramont Hagetmau, 25 novembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Une conteuse, des instruments de musique, des objets de jonglerie, des histoires farfelues et variées… voici la recette magique de Bal’à conte. Un savant mélange entre spectacle de rue et conte contemporain..

2023-11-25

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



A storyteller, musical instruments, juggling objects, wacky and varied stories… this is the magic recipe of Bal’à conte. A clever blend of street performance and contemporary storytelling.

Un cuentacuentos, instrumentos musicales, objetos malabares, historias disparatadas y variadas… ésta es la receta mágica de Bal’à conte. Una inteligente mezcla de espectáculo callejero y narración contemporánea.

Eine Erzählerin, Musikinstrumente, Jonglierobjekte, skurrile und abwechslungsreiche Geschichten – das ist das magische Rezept von Bal’à conte. Eine gekonnte Mischung aus Straßentheater und zeitgenössischem Märchen.

