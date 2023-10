Spectacle « Ma Bibliothèque » 4 Place Gramont Hagetmau, 18 novembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Vous croyez connaître votre médiathèque ? Mais est-ce vraiment le cas ?

La Compagnie Téatralala vous propose une visite guidée originale, littéraire et burlesque de votre médiathèque, animée par deux « vrai-faux » bibliothécaires. Une déambulation drôle et décalée …

Dès 10 ans. Sur réservation..

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Think you know your media library? But do you really?

Compagnie Téatralala offers you an original, literary and burlesque guided tour of your media library, led by two « real-false » librarians. A funny, offbeat stroll…

From age 10. Reservations required.

¿Cree que conoce su mediateca? Pero, ¿lo conoce de verdad?

La Compagnie Téatralala le propone una visita guiada original, literaria y burlesca por su mediateca, de la mano de dos bibliotecarios « de verdad ». Un paseo divertido y fuera de lo común…

A partir de 10 años. Reserva previa.

Sie glauben, Sie kennen Ihre Mediathek? Aber ist das wirklich der Fall?

Die Compagnie Téatralala bietet Ihnen eine originelle, literarische und burleske Führung durch Ihre Mediathek an, die von zwei « echten-falschen » Bibliothekaren geleitet wird. Eine lustige und schräge Wanderung …

Ab 10 Jahren. Auf Reservierung.

