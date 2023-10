P’tites histoires pour pour p’tites z’oreilles » 4 Place Gramont Hagetmau, 17 novembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Le rendez-vous lecture des tout-petits. Pour l’occasion, venez partager un moment privilégié avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines spéciales Anniversaire.

Pour les 0-3 ans. Sur réservation..

2023-11-17

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



The reading event for toddlers. For the occasion, come and share a special moment with your little ones by listening to little stories and nursery rhymes especially for birthdays.

For 0-3 year-olds. Reservations required.

El evento de lectura para niños pequeños. Ven a compartir un momento especial con tus pequeños, escuchando cuentos de cumpleaños y canciones infantiles.

Para niños de 0 a 3 años. Es necesario reservar.

Der Vorlesetreff für die Kleinsten. Zu diesem Anlass können Sie einen besonderen Moment mit Ihren Kleinen verbringen und spezielle Geburtstagsgeschichten und -reime hören.

Für Kinder von 0-3 Jahren. Mit Reservierung.

