Rencontre avec… Florence Dupré la Tour 4 Place Gramont Hagetmau, 7 novembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Rencontre et dédicaces avec Florence Dupré la Tour, dessinatrice et autrice française de bande dessinée. Dans sa nouvelle série de bande dessinée « Jumelle », elle continue de revisiter son enfance en l’éclairant sous l’angle de sa gémellité.

Entrée libre. Sur réservation..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . .

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meeting and signing session with Florence Dupré la Tour, French comic strip artist and author. In her new comic strip series « Jumelle », she continues to revisit her childhood, illuminating it from the angle of her twinhood.

Free admission. Reservations required.

Encuentro y sesión de firmas con Florence Dupré la Tour, historietista y escritora francesa. En su nueva serie de cómics « Jumelle » (Gemela), sigue revisitando su infancia desde el punto de vista de su condición de gemela.

Entrada gratuita. Reserva previa.

Treffen und Signierstunde mit Florence Dupré la Tour, einer französischen Comiczeichnerin und -autorin. In ihrer neuen Comicserie « Jumelle » (Zwilling) setzt sie die Aufarbeitung ihrer Kindheit fort und beleuchtet sie aus dem Blickwinkel ihrer Zwillingsgeburt.

Der Eintritt ist frei. Mit Voranmeldung.

