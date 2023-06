Fête de la musique à la Médiathèque d’Hagetmau 4 Place Gramont Hagetmau, 21 juin 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Venez fêter la musique à la Médiathèque d’Hagetmau !

Au programme :

A 14h30, sieste musicale « Quand le chat n’est pas là, les souris dansent ! » animée par l’association Sabor. Tout public. Sur réservation.

A 15h30, atelier Lutherie sauvage « Le son des déchets » avec Terra Pitchoun. A partir de 6 ans. Sur inscription.

A 17h, Show Case des élèves du Conservatoire des Landes.

A 17h30, Scène ouverte. Vous chantez, vous jouez d’un instrument ? Venez vous produire à la médiathèque ! Sur inscription.

A 19h, Concert de Thibau Margo. Venez découvrir son univers fait de mélodies folk et pop rock puissantes. Entrée libre..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 22:00:00. .

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate music at Hagetmau’s Médiathèque!

On the program:

At 2:30pm, musical siesta « Quand le chat n’est pas là, les souris dansent! » hosted by the Sabor association. All ages. Reservations required.

At 3:30pm, Lutherie sauvage workshop « Le son des déchets » with Terra Pitchoun. Ages 6 and up. Registration required.

At 5pm, Show Case by students from the Conservatoire des Landes.

At 5.30pm, open stage. Do you sing or play an instrument? Come and perform at the mediatheque! Registration required.

At 7pm, Thibau Margo concert. Come and discover her world of powerful folk and pop rock melodies. Free admission.

¡Ven a celebrar la música en la biblioteca multimedia de Hagetmau!

En el programa:

A las 14.30 h, siesta musical « Quand le chat n’est pas là, les souris dansent! » a cargo de la asociación Sabor. Para todos los públicos. Reserva obligatoria.

A las 15.30 h, taller « El sonido de la basura » con Terra Pitchoun. A partir de 6 años. Inscripción obligatoria.

A las 17.00 h, Show Case de los alumnos del Conservatorio de las Landas.

A las 17.30 h, escenario abierto. ¿Cantas o tocas un instrumento? Ven a actuar a la biblioteca multimedia Inscripción obligatoria.

A las 19:00 h, concierto de Thibau Margo. Venga a descubrir su universo de potentes melodías folk y pop rock. Entrada gratuita.

Feiern Sie die Musik in der Mediathek von Hagetmau!

Auf dem Programm stehen:

Um 14:30 Uhr: Musikalische Siesta « Wenn die Katze nicht da ist, tanzen die Mäuse! » unter der Leitung des Vereins Sabor. Für alle Altersgruppen. Nur mit vorheriger Reservierung.

Um 15:30 Uhr: Workshop Wilde Lutherie « Der Klang des Abfalls » mit Terra Pitchoun. Ab 6 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Um 17 Uhr, Show Case der Schüler des Conservatoire des Landes.

Um 17.30 Uhr, Offene Bühne. Sie singen oder spielen ein Instrument? Treten Sie in der Mediathek auf! Eine Anmeldung ist erforderlich.

Um 19 Uhr, Konzert von Thibau Margo. Entdecken Sie ihr Universum aus kraftvollen Folk- und Pop-Rock-Melodien. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-06-06 par Landes Chalosse