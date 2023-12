Spectacle familial » Promenons-nous dans les boîtes » 4 place Gelouse Heugas, 1 décembre 2023, Heugas.

Heugas,Landes

En compagnie d’une ribambelle d’objets extraordinaires, une joueuse enjouée nous emmène en promenade dans la forêt de nos imaginaires. Librement inspirée d’albums jeunesse aussi sensibles que sensés, cette création souffle sur les murs de la frousse, et interroge autant notre relation à l’autre que notre relation à la Nature.

Une aventure poétique qui nous invite à un regard sans frontières sur nos Natures singulières… A partager de tout près et à tout âge. Par la Compagnie Nanoua..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. EUR.

4 place Gelouse Foyer rural

Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the company of a bevy of extraordinary objects, a playful performer takes us on a walk through the forest of our imaginations. Freely inspired by children?s books as sensitive as they are sensible, this creation blows away the walls of fear, and questions both our relationship with others and our relationship with Nature.

A poetic adventure that invites us to take a look at our singular natures, without borders? To be shared up close and personal, at any age. By Compagnie Nanoua.

Acompañado por un grupo de objetos extraordinarios, un intérprete juguetón nos lleva de paseo por el bosque de nuestra imaginación. Inspirada libremente en libros infantiles tan sensibles como sensatos, esta creación hace saltar por los aires los muros del miedo y cuestiona tanto nuestra relación con los demás como con la Naturaleza.

Es una aventura poética que nos invita a contemplar nuestra singular naturaleza desde todos los ángulos? Para ser compartida de cerca y personalmente por todas las edades. Por la Compagnie Nanoua.

In Begleitung einer Schar außergewöhnlicher Objekte nimmt uns eine verspielte Spielerin mit auf einen Spaziergang durch den Wald unserer Vorstellungswelt. Frei inspiriert von ebenso sensiblen wie sinnvollen Jugendbüchern, bläst diese Kreation gegen die Mauern der Angst an und hinterfragt sowohl unsere Beziehung zum Anderen als auch unsere Beziehung zur Natur.

Ein poetisches Abenteuer, das uns zu einem grenzenlosen Blick auf unsere einzigartigen Naturen einlädt? Für alle Altersgruppen und aus nächster Nähe. Von der Compagnie Nanoua.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Grand Dax