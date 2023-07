Concert Happy Blues 4 Place Gambetta Neuvic, 23 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Hop hop hop Café de la Poste vous invite au concert Happy Blues, harmonica, guitare et chant

Sur réservation.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

4 Place Gambetta

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hop hop hop Café de la Poste invites you to the Happy Blues concert, harmonica, guitar and vocals

By reservation

Hop hop hop Café de la Poste le invita a un concierto de Happy Blues, con armónica, guitarra y voz

Sólo con reserva previa

Hop hop hop Café de la Poste lädt Sie zum Konzert Happy Blues, Mundharmonika, Gitarre und Gesang ein

Auf Reservierung

