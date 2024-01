Visite touristique en vélo par Les Trouvillaises – Découverte des caves de Calvados Christian Drouin 4 Place Foch Trouville-sur-Mer, jeudi 1 septembre 2022.

Trouville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2022-09-01 09:00:00

fin : 2023-06-30 19:00:00

Une découverte insolite !

Les Trouvillaises vous propose une vistite guidée de la distillerie artisanale de calvados Christian Drouin, logée dans une ferme du XVIIème siècle à l’architecture typique augeronne.

> FORMULE ALL INCLUSIVE

Avec la formule toute inclus, bénéficiez d’un tarif extraordinaire sur cette excursion.

Organisation, location des vélos, mise à disposition d’un guide touristique, pique-nique et entrée pour la visite des caves à Calvados Christian Drouin, tout est à notre charge !

Profitez-en et inscrivez-vous au plus vite au 06 83 78 95 94

> EMPRUNT DES VOIES VERTES

Préparez-vous pour 30km de vélo entre Trouville-sur-mer et Pont-L’êveque aller-retour. Pour la sécurité et le plaisir de tous, nous emprunterons les voies vertes destinées à la circulation des vélos. Respirez l’air pur de notre campagne Normande et découvrez notre magnifique paysage avec notre guide touristique !

> INFOS PRATIQUES

Durée : 4 heures de balade

Horaire de départ : sur demande

Groupe : 8 pers. minimum / 20 pers. maximum

> TARIF : 50€/pers

4 Place Foch

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



