Ensemble vocal « Dolc’e Caldamente » 4 Place du Pendentif Valence, 19 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La cathédrale accueille le temps d’un concert l’ensemble vocal « Dolc’e Caldamente » qui jouera des musiques du temps de Shakespeare..

2023-11-19 17:00:00 fin : 2023-11-19 . .

4 Place du Pendentif Cathédrale Saint Apollinaire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The cathedral welcomes the « Dolc’e Caldamente » vocal ensemble for a concert of music from Shakespeare’s time.

La catedral acoge un concierto del conjunto vocal « Dolc’e Caldamente », que interpreta música de la época de Shakespeare.

Die Kathedrale empfängt für die Dauer eines Konzerts das Vokalensemble « Dolc’e Caldamente », das Musik aus der Zeit Shakespeares spielen wird.

