Ensemble régional de mandolines et guitares 4 Place du Pendentif Valence, 15 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La cathédrale accueille le temps d’un concert l’ensemble régional de mandolines et guitares avec le soliste Florentino Calvo.

Ensemble dirigé par Marc Desmons..

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 . .

4 Place du Pendentif Cathédrale Saint Apollinaire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The cathedral welcomes the regional mandolin and guitar ensemble with soloist Florentino Calvo.

Conducted by Marc Desmons.

La catedral acoge un concierto del conjunto regional de mandolina y guitarra con Florentino Calvo como solista.

Bajo la dirección de Marc Desmons.

Die Kathedrale empfängt für die Dauer eines Konzerts das regionale Mandolinen- und Gitarrenensemble mit dem Solisten Florentino Calvo.

Das Ensemble wird von Marc Desmons geleitet.

Mise à jour le 2023-06-30 par Valence Romans Tourisme