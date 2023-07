Ensemble de percussions « Budd trio » 4 Place du Pendentif Valence, 10 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La cathédrale accueille le temps d’un concert l’ensemble de percussions « Budd trio » composé de Lorenzo Manquillet, Victor Lodéon et Louis Lebreton..

2023-09-10 17:00:00

4 Place du Pendentif Cathédrale Saint Apollinaire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The cathedral welcomes the « Budd trio » percussion ensemble, made up of Lorenzo Manquillet, Victor Lodéon and Louis Lebreton.

El Budd Trio, conjunto de percusión formado por Lorenzo Manquillet, Victor Lodéon y Louis Lebreton, actuará en la catedral.

Die Kathedrale empfängt für die Dauer eines Konzerts das Schlagzeugensemble « Budd trio », das aus Lorenzo Manquillet, Victor Lodéon und Louis Lebreton besteht.

