Atelier floral 4 place du Monument-aux-morts Huriel, 25 novembre 2023, Huriel.

Huriel,Allier

Vous cherchez une manière créative de célébrer la magie de la saison des fêtes? Rejoignez latelierbotanique03 à Huriel pour un atelier floral spécial Couronne de l’Avent !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

4 place du Monument-aux-morts L’atelier Botanique

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Looking for a creative way to celebrate the magic of the festive season? Join latelierbotanique03 in Huriel for a special Advent Wreath floral workshop!

¿Busca una forma creativa de celebrar la magia de las fiestas? Únete a latelierbotanique03 en Huriel y participa en un taller floral especial sobre coronas de Adviento

Suchen Sie nach einer kreativen Möglichkeit, den Zauber der Weihnachtszeit zu feiern? Besuchen Sie latelierbotanique03 in Huriel für einen speziellen Blumenworkshop zum Thema Adventskranz!

