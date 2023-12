Conférence : le Jardin du Paresseux 4 place du Marché Truchtersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim Conférence : le Jardin du Paresseux 4 place du Marché Truchtersheim, 2 juin 2024, Truchtersheim. Truchtersheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00 . Par Didier Helmstetter, ingénieur agronome. Le Potager du Paresseux est une tentative, par un agronome, de produire beaucoup de légumes sans aucun travail du sol, sans pesticides (ni chimiques, ni « bio »), sans buttes, sans carrés, sans compostage… Ce n’est pas une « recette miraculeuse ». C’est un système agro-écologique savamment organisé, s’appuyant sur les ressorts naturels du vivant (les « lois de la nature »). La stimulation de la vie du sol par une nourriture équilibrée des organismes qui y vivent est une des clefs. 0 EUR.

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Truchtersheim Autres Code postal 67370 Lieu 4 place du Marché Adresse 4 place du Marché Ville Truchtersheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 4 place du Marché Truchtersheim Latitude 48.6628919 Longitude 7.6071801 latitude longitude 48.6628919;7.6071801

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim/