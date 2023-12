Conférence : le costume alsacien, une histoire à redécouvrir 4 place du Marché Truchtersheim, 4 février 2024, Truchtersheim.

Truchtersheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Conférence donnée par Jocelyne RUEHER, passionnée par l’histoire des costumes. Le costume alsacien, on croit le connaître et pourtant. Derrière l’image stéréotypée se cachent quelques caractères particuliers qui nous conduisent parfois très loin dans le temps. Car depuis l’époque médiévale jusqu’au début du XXe siècle, il en a fait du chemin, ce costume ! Suivons ensemble les tours et détours qui, au fil du temps, ont construit son identité actuelle.

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



