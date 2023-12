Exposition : Natures et Découvertes 4 place du Marché Truchtersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim Exposition : Natures et Découvertes 4 place du Marché Truchtersheim, 27 janvier 2024, Truchtersheim. Truchtersheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-03-17 17:30:00 . Une exposition proposée par la Galerie Bertrand Gillig. Exposition collective de peintures, dessins, photographies et sculptures autour des espaces naturels, de la forêt, des arbres, de la promenade, de l’architecture, des animaux, du portrait et des découvertes. Avec Maxime ACKER, Christoff BARON, Patrick BASTARDOZ, Marie-Odile BIRY FETIQUE, Hadrien de CORNEILLAN, Patrick CORNILLET, Claude DELAMARRE, Frédéric DEPRUN, Marie-Pascale ENGELMANN, Elisabeth FRÉRING, Stéphane JOANNES, Cornellia KOMILI, Olivier LEGAN, MG, Clément MONTOLIO, Lucas PFEIFFER, Ayline OLUKMAN, Seldran, Benoît TRIMBORN et Leonardo VARGAS. EUR.

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Truchtersheim Autres Code postal 67370 Lieu 4 place du Marché Adresse 4 place du Marché Ville Truchtersheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 4 place du Marché Truchtersheim Latitude 48.6628919 Longitude 7.6071801 latitude longitude 48.6628919;7.6071801

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim/