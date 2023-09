Chasse au trésor de Noël à Truchtersheim 4 place du Marché Truchtersheim, 25 novembre 2023, Truchtersheim.

Truchtersheim,Bas-Rhin

Promenez-vous dans les rues de Truchtersheim en cette période de Noël et découvrez notre chasse au trésor en famille..

2023-11-25 fin : 2024-01-06 22:00:00. 0 EUR.

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



Stroll through the streets of Truchtersheim this Christmas season and discover our family treasure hunt.

Pasea por las calles de Truchtersheim esta Navidad y descubre nuestra búsqueda del tesoro en familia.

Schlendern Sie in der Weihnachtszeit durch die Straßen von Truchtersheim und entdecken Sie unsere Schatzsuche für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg