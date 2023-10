Exposition : Confiture ! Une expo à s’en lécher les doigts 4 place du Marché Truchtersheim, 1 octobre 2023, Truchtersheim.

Truchtersheim,Bas-Rhin

Les confitures prennent place et vont envahir le premier étage de la Maison du Kochersberg ! Découvrez l’histoire de la confiture en Alsace…

Des Romains jusqu’à nos jours, la confiture de fruits a toujours été très appréciée et elle a su traverser les siècles, sous pleins de formes différentes ! Marmelade, confiture, gelée, confit, compote, pâte de fruits, crufiture etc….

2023-10-01 fin : 2023-11-30 12:00:00. EUR.

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



Jams take over the second floor of the Maison du Kochersberg! Discover the history of jam in Alsace…

From the Romans to the present day, fruit jam has always been popular, and has survived the centuries in many different forms! Marmalade, jam, jelly, confit, compote, fruit paste, crufiture etc…

Las mermeladas toman el primer piso de la Maison du Kochersberg Descubra la historia de la mermelada en Alsacia…

Desde la época de los romanos hasta nuestros días, la mermelada de frutas siempre ha sido muy popular y ha sobrevivido a los siglos bajo formas muy diversas Mermelada, confitura, jalea, conservas, compota, pasta de fruta, crufiture etc…

Die Konfitüren nehmen ihren Platz ein und werden die erste Etage des Maison du Kochersberg erobern! Entdecken Sie die Geschichte der Konfitüre im Elsass…

Von den Römern bis heute war die Fruchtkonfitüre schon immer sehr beliebt und hat die Jahrhunderte in vielen verschiedenen Formen überdauert! Marmelade, Konfitüre, Gelee, Konfit, Kompott, Fruchtpaste, Crufiture usw…

