Exposition : L’Alsace Chic et Rock 4 place du Marché Truchtersheim, 1 octobre 2023, Truchtersheim.

Truchtersheim,Bas-Rhin

Venez découvrir Geth’s in, collection de vêtements pour hommes et femmes inspirée des traditions d’Alsace, adaptés aux exigences et au style de vie actuels, pour que perdurent ces tenues alsaciennes. La créatrice de ces somptueux costumes est Rita Tataï, artisane costumière..

2023-10-01 fin : 2023-11-30 12:00:00. EUR.

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover Geth’s in, a collection of clothing for men and women inspired by the traditions of Alsace, adapted to the demands and lifestyle of today, so that these Alsatian outfits will live on. The creator of these sumptuous costumes is Rita Tataï, costume designer.

Venga a descubrir Geth’s in, una colección de ropa para hombre y mujer inspirada en las tradiciones de Alsacia, adaptada a las exigencias y al estilo de vida actuales, para que estos trajes alsacianos perduren. La creadora de estos suntuosos trajes es Rita Tataï, diseñadora de vestuario.

Entdecken Sie Geth’s in, eine Kollektion von Herren- und Damenbekleidung, die von den Traditionen des Elsass inspiriert ist und an die heutigen Anforderungen und den Lebensstil angepasst wurde, damit diese elsässische Kleidung auch weiterhin bestehen bleibt. Die Schöpferin dieser prächtigen Trachten ist die Kostümhandwerkerin Rita Tataï.

Mise à jour le 2023-08-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg