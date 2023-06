Musée de paléontologie géologie et des minéraux 4 Place du Marché Rougemont, 30 juin 2023, Rougemont.

Rougemont,Doubs

Le musée recèle de trésors de géologie et de paléontologie, près de 500 pièces sont à découvrir !.

4 Place du Marché

Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The museum contains treasures of geology and paleontology, nearly 500 pieces to discover!

El museo es un tesoro de geología y paleontología, con casi 500 piezas por descubrir

Das Museum birgt Schätze der Geologie und Paläontologie, fast 500 Exponate gibt es zu entdecken!

