Roche et Eau 4 place du Faubourg Cajarc, 3 juillet 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Spéléologie… Je répondrai à vos demandes d’accompagnement dans des cavités du Lot (ou Aveyron Dordogne Tarn et Garonne) pour 1 découverte en famille, entre copains…

Je prête : combinaison + casque avec éclairage électrique… Vous venez habillé d’une tenue sportive souple, de chaussures à semelle crantée (type rando). Pensez à votre boisson…

Location canoë-kayak… Avant saison en vallée du Célé / En juillet Août Rdv à Cajarc 46160, 4 place du faubourg, base nautique « Roche et eau »

N’hésitez pas à prendre contact (mail de préférence). Merci.

Vendredi 09:00:00 fin : . 34 EUR.

4 place du Faubourg

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Adventure routes on the cliffs.

Recorrido de aventura por los acantilados.

Höhlenforschung … Ich komme Ihren Wünschen nach, Sie in die Höhlen des Lot (oder Aveyron Dordogne Tarn et Garonne) zu begleiten, um sie mit der Familie oder Freunden zu entdecken…

Ich leihe: Overall + Helm mit elektrischer Beleuchtung… Sie tragen weiche Sportkleidung und Schuhe mit gezackter Sohle (z. B. Wanderschuhe). Denken Sie an Ihr Getränk…

Vermietung von Kanus und Kajaks… Vorsaison im Célé-Tal / Im Juli und August Treffpunkt in Cajarc 46160, 4 place du faubourg, nautische Basis « Roche et eau »

Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen (am besten per E-Mail). Danke

