Party Ludo : complétement givré ! 4 place du fairage Périers, 20 janvier 2024, Périers.

Périers,Manche

L’équipe de la ludothèque vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle année en version « Complètement givré ». Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger à partager..

Samedi 2024-01-20 14:00:00 fin : 2024-01-21 18:00:00. .

4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie



The toy library team is delighted to welcome you to the « Complètement givré » version of the new year. There will be something for all tastes and ages. If you wish, you can bring something to eat or drink to share.

El equipo de la ludoteca está encantado de darle la bienvenida un año más a « Complètement givré ». Habrá para todos los gustos y edades. Si lo desea, puede traer algo de comer o beber para compartir.

Das Team der Ludothek freut sich, Sie im neuen Jahr in der Version « Complètement givré » (Vollständig vereist) wiederzusehen. Es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein. Wenn Sie möchten, können Sie etwas zu essen oder zu trinken mitbringen, um es mit anderen zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Côte Ouest Centre Manche