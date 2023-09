Atelier savoir-faire – Maroquinerie 4 Place du Fairage Périers, 9 décembre 2023, Périers.

Périers,Manche

La Maroquinerie du Cotentin vous propose un atelier de 2h dans lequel vous fabriquerez une petite pièce de maroquinerie que vous pourrez emporter..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

4 Place du Fairage

Périers 50190 Manche Normandie



Maroquinerie du Cotentin offers a 2-hour workshop in which you can make a small piece of leatherwork to take home.

La Maroquinerie du Cotentin ofrece un taller de 2 horas en el que podrá confeccionar una pequeña pieza de marroquinería para llevársela a casa.

La Maroquinerie du Cotentin bietet Ihnen einen zweistündigen Workshop an, in dem Sie ein kleines Lederwarenstück herstellen, das Sie mitnehmen können.

Mise à jour le 2023-09-12 par Côte Ouest Centre Manche