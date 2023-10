Boxe anglaise en famille avec Maxime Beaussire 4 place du fairage Périers, 2 décembre 2023, Périers.

Périers,Manche

Animation à partager en famille, accessible dès 5 ans.

Accompagné par Maxime BEAUSSIRE, champion d’Europe 2017 et 2018 de boxe anglaise dans sa catégorie, venez vous initier à la boxe anglaise.

Protections et équipements fournis..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie



A family activity, accessible from age 5.

Accompanied by Maxime BEAUSSIRE, 2017 and 2018 European English boxing champion in his category, come and learn English boxing.

Protective gear and equipment provided.

Una actividad familiar para niños a partir de 5 años.

Acompañados por Maxime BEAUSSIRE, campeón de Europa de boxeo inglés en su categoría en 2017 y 2018, ven a conocer el boxeo inglés.

Se proporciona equipo de protección y material.

Animation für die ganze Familie, zugänglich ab 5 Jahren.

Begleitet von Maxime BEAUSSIRE, dem Europameister 2017 und 2018 im englischen Boxen in seiner Kategorie, können Sie sich in das englische Boxen einführen lassen.

Schutzkleidung und Ausrüstung werden gestellt.

