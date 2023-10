Animation famille « Cocooning » 4 place du fairage Périers, 11 novembre 2023, Périers.

Périers,Manche

Profitez d’un moment de détente en famille, accessible à tous..

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 12:00:00. .

4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie



Enjoy a relaxing moment with your family, accessible to all.

Disfrute de un tiempo de relax en familia, al alcance de todos.

Genießen Sie einen entspannenden Moment mit der Familie, der für alle zugänglich ist.

