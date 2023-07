Party Ludo : Remonte le temps 4 place du fairage Périers, 16 septembre 2023, Périers.

Périers,Manche

Venez jouez à remonter le temps jusqu’aux dinosaures, ou, à voyager au cœur des musiques du 20ème siècle et bien d’autres aventures. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger à partager..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie



Come and play your way back in time to the dinosaurs, or travel to the heart of 20th-century music, and many other adventures. There’s something for all tastes and ages. If you wish, you can bring something to eat or drink to share.

Venga a jugar y retroceda en el tiempo hasta los dinosaurios, o viaje al corazón de la música del siglo XX y muchas otras aventuras. Hay para todos los gustos y edades. Si quieres, puedes traer algo de comer o beber para compartir.

Spielen Sie eine Zeitreise zu den Dinosauriern, eine Reise durch die Musik des 20. Jahrhunderts und viele andere Abenteuer. Jahrhunderts. Es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein. Wenn Sie möchten, können Sie etwas zu essen oder zu trinken mitbringen, um es mit anderen zu teilen.

Mise à jour le 2023-06-27 par Côte Ouest Centre Manche