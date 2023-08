Tournoi de babyfoot 4 Place du Champs de Mars Bouvières, 9 septembre 2023, Bouvières.

Bouvières,Drôme

Inscription jusqu’au 9 septembre avant 15h30

Nombreux lots : 1er un jambon cru, 2ème une rosette et divers lots.

2023-09-09 16:00:00 fin : 2023-09-09 . .

4 Place du Champs de Mars Au Convivial – SAS Ameeuw Romuald

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Registration until September 9 before 3.30pm

Numerous prizes: 1st a cured ham, 2nd a rosette and various other prizes

Inscripción hasta el 9 de septiembre antes de las 15.30 horas

Muchos premios: 1º un jamón curado, 2º una roseta y varios premios más

Anmeldung bis zum 9. September vor 15.30 Uhr

Zahlreiche Preise: 1. ein Rohschinken, 2. eine Rosette und verschiedene andere Preise

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux