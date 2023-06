Exposition : Arbres à la Plume 4 Place du Champs de Foire Ainay-le-Château, 10 juin 2023, Ainay-le-Château.

Ainay-le-Château,Allier

Exposition « Arbres à la Plume » de Michèle CARANOVE à la médiathèque d’Ainay-le-Château..

2023-06-10 à ; fin : 2023-07-01 . .

4 Place du Champs de Foire Médiathèque d’Ainay-le-Château

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Arbres à la Plume » exhibition by Michèle CARANOVE at the Ainay-le-Château media library.

Exposición « Arbres à la Plume » de Michèle CARANOVE en la mediateca de Ainay-le-Château.

Ausstellung « Arbres à la Plume » von Michèle CARANOVE in der Mediathek von Ainay-le-Château.

Mise à jour le 2023-06-06 par OTI Vallée du Coeur de France