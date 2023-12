CONCERT DE NOËL – GOSPEL À L’ÉGLISE 4 Place du Castillet Vendres, 16 décembre 2023, Vendres.

Vendres Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:00:00

fin : 2023-12-16

Kool and the Gosp’ & les Voix du Gospel vous invite pour un concert de grande qualité autour des plus beaux chants Negro Spiritual et Gospel Songs de Noël à l’église Saint-Etienne à Vendres ! Un concert sous la direction d’Emilie Gautier, rempli d’espoir et d’émotion.

La première partie sera assurée dès 20h par l’école de musique municipale..

Vin chaud et chocolat chaud vendus par l’association Vendres/Harnes.

.

4 Place du Castillet

Vendres 34350 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT LA DOMITIENNE