Accords vins et chocolats 4 Place des Tilleuls Ottrott, 21 octobre 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

Découvrez les secrets d’un accord entre les vins du Domaine Vonville, dont le Rouge d’Ottrott, et les chocolats de la Pâtisserie Jennifer Scherer. En plus, une dégustation quiz aux verres noirs vous attend, qui aura tout juste ?.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

4 Place des Tilleuls

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



Discover the secrets of pairing Domaine Vonville wines, including Rouge d’Ottrott, with chocolates from Pâtisserie Jennifer Scherer. What’s more, a tasting quiz with black glasses awaits you – who’s got it right?

Descubra los secretos del maridaje de los vinos Domaine Vonville, entre ellos el Rouge d’Ottrott, con los bombones de la Pâtisserie Jennifer Scherer. Además, le espera un concurso de cata con copas negras, ¿quién acertará?

Entdecken Sie die Geheimnisse einer Kombination aus den Weinen der Domaine Vonville, darunter der Rouge d’Ottrott, und den Pralinen der Pâtisserie Jennifer Scherer. Außerdem erwartet Sie eine Quiz-Verkostung mit schwarzen Gläsern. Wer hat am Ende alles richtig gemacht?

