Visite Gratuite de la Chartreuse – Journées européennes du patrimoine 4 place des portes Sainte-Croix-en-Jarez, 16 septembre 2023, Sainte-Croix-en-Jarez.

Sainte-Croix-en-Jarez,Loire

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez ouvre ses portes..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

4 place des portes Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the European Heritage Days, the Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez is opening its doors.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Cartuja de Sainte-Croix-en-Jarez abre sus puertas.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Kartäuserkloster von Sainte-Croix-en-Jarez seine Türen.

