Visite Guidée Découverte de la Chartreuse 4 place des Portes Sainte-Croix-en-Jarez, 4 septembre 2023, Sainte-Croix-en-Jarez.

Sainte-Croix-en-Jarez,Loire

Découverte de la chartreuse

D’avril à octobre et pendant les vacances scolaires, visitez l’ancienne Chartreuse en compagnie d’un guide.

Immergez-vous dans l’histoire singulière de ce Plus Beau Village de France en participant à une visite à nos cotés..

2023-09-04 fin : 2023-10-20 . EUR.

4 place des Portes Chartreuse de Ste-Croix-en-Jarez

Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the Charterhouse.

Descubrir la Cartuja

De abril a octubre y durante las vacaciones escolares, visite la antigua Chartreuse en compañía de un guía.

Sumérjase en la historia única de este Pueblo más Bonito de Francia acompañándonos en una visita guiada.

Entdeckung des Kartäuserklosters

Von April bis Oktober und während der Schulferien können Sie das ehemalige Kartäuserkloster in Begleitung eines Fremdenführers besichtigen.

Tauchen Sie in die einzigartige Geschichte dieses schönsten Dorfes Frankreichs ein, indem Sie an einer Führung an unserer Seite teilnehmen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès