CONFÉRENCE JULIEN DE CASABIANCA OUTING PROJECT / STREET ART 4 Place des Ormeaux Valence, jeudi 16 mai 2024.

Valence Drôme

Début : 2024-05-16 19:00:00

Entre conférence et performance de stand-up, l’exposé dévoilera

un récit aussi hilarant qu’émouvant, embrassant l’enfance et l’adolescence

de Julien de Casabianca, tout en explorant l’art, le processus créatif et ses motivations dissimulées.

4 Place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



