Exposition temporaire « Histoire de collections. Deux siècles de donations au musée » 4 Place des Ormeaux Valence, 17 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Mercredi 13 décembre prochain marquera le 10ème anniversaire de la réouverture du musée de Valence. A cette occasion, le musée inaugure une nouvelle exposition qui rend hommage à ses nombreux donateurs..

2023-12-17 fin : 2023-05-19 . EUR.

4 Place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Wednesday December 13th marks the 10th anniversary of the reopening of the Musée de Valence. To mark the occasion, the museum is inaugurating a new exhibition paying tribute to its many donors.

El miércoles 13 de diciembre se cumplen 10 años de la reapertura del museo de Valence. Para celebrarlo, el museo inaugura una nueva exposición en homenaje a sus numerosos donantes.

Am Mittwoch, dem 13. Dezember, jährt sich die Wiedereröffnung des Museums in Valencia zum zehnten Mal. Zu diesem Anlass eröffnet das Museum eine neue Ausstellung, die seine zahlreichen Spender ehrt.

