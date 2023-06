Spectacle multimédia : Les fantomes du disque d’or 4, place des Ormeaux Valence, 2 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Les artistes montréalais Guillaume Pascale et Laure Néria ont entrepris de traquer la poésie dans les données numériques, en explorant des territoires inattendus tels que les informations transmises par la sonde spatiale Voyager 1 depuis l’espace..

2023-09-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-03 . .

4, place des Ormeaux Musée de Valence art et archéologie

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Montreal artists Guillaume Pascale and Laure Néria set out to find poetry in digital data, exploring unexpected territories such as the information transmitted from space by the Voyager 1 space probe.

Los artistas de Montreal Guillaume Pascale y Laure Néria se propusieron encontrar poesía en los datos digitales, explorando territorios inesperados como la información transmitida desde el espacio por la sonda espacial Voyager 1.

Die Künstler Guillaume Pascale und Laure Néria aus Montreal haben sich auf die Suche nach Poesie in digitalen Daten gemacht und dabei unerwartete Gebiete erkundet, wie etwa die Informationen, die von der Raumsonde Voyager 1 aus dem Weltall übermittelt wurden.

Mise à jour le 2023-06-10 par Valence Romans Tourisme