Rencontre et échanges : Lamys Hachem, archéozoologue à l’Inrap 4, place des Ormeaux Valence, 18 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez rencontrer Lamys Hachem, archéozoologue à l’Inrap et auteure du livre Archéo animaux. L’incroyable histoire de l’archéologie des animaux..

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 10:45:00. .

4, place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet Lamys Hachem, archaeozoologist at Inrap and author of the book Archéo animaux. The incredible story of animal archaeology.

Venga a conocer a Lamys Hachem, arqueozoólogo del Inrap y autor del libro Archéo animaux. L’incroyable histoire de l’archéologie des animaux.

Treffen Sie Lamys Hachem, Archäozoologin am Inrap und Autorin des Buches Archéo animaux. Die unglaubliche Geschichte der Archäologie der Tiere.

