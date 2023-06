Présentation : Le secret des mésanges 4, place des Ormeaux Valence, 18 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Découvrez les décors et personnages du long métrage « Le Secret des mésanges » en présence du réalisateur d’Antoine Lanciaux et d’une partie de l’équipe du studio d’animation Folimage..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

4, place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the sets and characters of the feature film « Le Secret des mésanges » in the presence of director Antoine Lanciaux and part of the Folimage animation studio team.

Descubra los decorados y personajes del largometraje « Le Secret des mésanges » en presencia del director Antoine Lanciaux y parte del equipo del estudio de animación Folimage.

Entdecken Sie die Kulissen und Figuren des Spielfilms « Le Secret des mésanges » in Anwesenheit des Regisseurs Antoine Lanciaux und eines Teils des Teams des Animationsstudios Folimage.

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme