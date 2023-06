Museoenquête : Le mystère de l’évèque – Journées européennes de l’archéologie 4, place des Ormeaux Valence, 17 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

À la recherche d’une relique, perdue depuis le 18e siècle, vous parcourez le musée sur les traces de l’évêque Alexandre Milon de Mesme. À vous de décrypter les indices et les codes qu’il a caché dans son cabinet de curiosités..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

4, place des Ormeaux Musée de Valence, art et archéologie

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In search of a relic lost since the 18th century, you’ll explore the museum in the footsteps of Bishop Alexandre Milon de Mesme. It’s up to you to decipher the clues and codes hidden in his cabinet of curiosities.

En busca de una reliquia perdida desde el siglo XVIII, explorará el museo siguiendo los pasos del obispo Alexandre Milon de Mesme. De ti depende descifrar las pistas y los códigos que escondió en su gabinete de curiosidades.

Auf der Suche nach einer Reliquie, die seit dem 18. Jahrhundert verschollen ist, durchstreift ihr das Museum auf den Spuren des Bischofs Alexandre Milon de Mesme. Es liegt an Ihnen, die Hinweise und Codes zu entschlüsseln, die er in seinem Kuriositätenkabinett versteckt hat.

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme