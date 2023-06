Podcast passion médiévistes : Genre et animalité à la fin du Moyen-Âge 4, place des Ormeaux Valence, 17 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Rencontre et enregistrement d’un podcast en direct. Passion Médiévistes est un podcast sur le Moyen Âge, qui met en valeur les recherches de jeunes médiévistes, en master ou en thèse d’histoire médiévale..

2023-06-17 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:15:00. .

4, place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meeting and recording of a live podcast. Passion Médiévistes is a podcast about the Middle Ages, showcasing the research of young medievalists working on their masters or theses in medieval history.

Encuentro y grabación de un podcast en directo. Passion Médiévistes es un podcast sobre la Edad Media que presenta las investigaciones de jóvenes medievalistas que cursan un máster o un doctorado en historia medieval.

Treffen und Aufnahme eines Live-Podcasts. Passion Médiévistes ist ein Podcast über das Mittelalter, der die Forschung junger Mediävisten, die sich in einem Masterstudiengang oder einer Dissertation in mittelalterlicher Geschichte befinden, hervorhebt.

