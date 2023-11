Exposition Artisanale 4, place des mesures à grains Valcabrère, 8 décembre 2023, Valcabrère.

Valcabrère,Haute-Garonne

Exposition Artisanale à l’inTERREval

Ouverture le Vendredi 8 Décembre, à partir de 18h00, accompagné d’un vin chaud.

Samedi et Dimanche de 10h00 à 19h00

Chez Véro Marchand : Céramiste plasticienne

Avec :

KAMALA Créas – Textile alternatif

Atelier CAGIRE – Maroquinerie

PAPIER DESMAN – Artisan papetier

#ARTBRACADEN – Créateur terrien

GAIA FIOR – Vannière

Jérôme Viana – Les jardins du cap

Savonnerie KABANA – Créatrice de savon

Claude St Martin – l’Univers de la reliure

Et des invités surprises….

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-10 . .

4, place des mesures à grains VALCABRERE

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie



Craft exhibition at inTERREval

Opening on Friday, December 8, from 6.00 pm, accompanied by mulled wine.

Saturday and Sunday, 10.00 am to 7.00 pm

Chez Véro Marchand : Céramiste plasticienne

With :

KAMALA Créas – Alternative textiles

Atelier CAGIRE – Leather goods

PAPIER DESMAN – Artisan paper maker

#ARTBRACADEN – Earth creator

GAIA FIOR – Basket maker

Jérôme Viana – Cape gardens

Savonnerie KABANA – Soap designer

Claude St Martin – The world of bookbinding

And surprise guests…

Exposición de artesanía en inTERREval

Inauguración el viernes 8 de diciembre, a partir de las 18.00 h, acompañada de vino caliente.

Sábado y domingo de 10.00 a 19.00 h

En Véro Marchand: Ceramista

Con :

KAMALA Créas – Textiles alternativos

Atelier CAGIRE – Marroquinería

PAPIER DESMAN – Papelero artesano

#ARTBRACADEN – Creador de tierra

GAIA FIOR – Cestería

Jérôme Viana – Jardines del Cabo

Savonnerie KABANA – Diseñador de jabones

Claude St Martin – El mundo de la encuadernación

Y algunos invitados sorpresa…

Kunsthandwerkliche Ausstellung im inTERREval

Eröffnung am Freitag, den 8. Dezember, ab 18.00 Uhr, begleitet von einem Glühwein.

Samstag und Sonntag von 10.00 bis 19.00 Uhr

Bei Véro Marchand : Plastische Keramikerin

Mit :

KAMALA Créas – Alternative Textilien

Atelier CAGIRE – Lederwaren

PAPIER DESMAN – Handwerkliche Papierherstellung

#ARTBRACADEN – Designer von der Erde

GAIA FIOR – Korbflechterin

Jérôme Viana – Die Gärten des Kaps

Savonnerie KABANA – Seifenschöpferin

Claude St Martin – Das Universum der Buchbinderei

Und Überraschungsgäste

