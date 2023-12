EXPO ARTISANALE – ATELIER OUVERT A L’INTERREVAL 4 Place des Mesures à Grains Valcabrère, 4 décembre 2023, Valcabrère.

Valcabrère,Haute-Garonne

Exposition d’une dizaine d’artisans créateurs du territoire à l’atelier de Véro Marchand, céramiste plasticienne.

2023-12-08

4 Place des Mesures à Grains ATELIER L’INTERREVAL

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie



Exhibition by a dozen local craftspeople at the studio of ceramist Véro Marchand

Exposición de obras de una docena de artesanos locales en el taller de Véro Marchand, ceramista y artista visual

Ausstellung von etwa zehn kreativen Kunsthandwerkern aus der Region im Atelier von Véro Marchand, einer plastischen Keramikerin

