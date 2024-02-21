SALTI 4 Place des Jacobins Le Mans
SALTI 4 Place des Jacobins Le Mans, 21 février 2024, Le Mans.
Le Mans,Sarthe
CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT – BRIGITTE SETH, ROSER MONTLLÓ GUBERNA.
2024-02-21 fin : 2024-02-21 15:25:00. EUR.
4 Place des Jacobins Petit Théâtre des Quinconces
Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT – BRIGITTE SETH, ROSER MONTLLÓ GUBERNA
CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT – BRIGITTE SETH, ROSER MONTLLÓ GUBERNA
CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT – BRIGITTE SETH, ROSER MONTLLÓ GUBERNA
Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire