JOURNÉE DE LA PENSÉE JOYEUSE LES INSPIRANTES 4 Place des Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe JOURNÉE DE LA PENSÉE JOYEUSE LES INSPIRANTES 4 Place des Jacobins Le Mans, 13 janvier 2024, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 19:00:00 Rencontres, débats, ateliers, lectures….

Rencontres, débats, ateliers, lectures…

En écho aux œuvres présentées dans le cadre du temps fort, rendez-vous samedi 13 janvier pour la Pensée Joyeuse, une journée d’échanges, de partage et de rencontres, en partenariat avec des associations locales. .

4 Place des Jacobins Les Quinconces

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu 4 Place des Jacobins Adresse 4 Place des Jacobins Les Quinconces Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 4 Place des Jacobins Le Mans Latitude 48.0080615 Longitude 0.200544 latitude longitude 48.0080615;0.200544

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/