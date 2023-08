LE VOYAGE DE GULLIVER 4 Place des Jacobins Le Mans, 19 octobre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Théâtre et marionettes – Dès 7 ans – Valérie Lesort, Christian Hecq.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 21:30:00. EUR.

4 Place des Jacobins Théâtre des Quinconces

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Theater and puppets – From age 7 – Valérie Lesort, Christian Hecq

Teatro y marionetas – A partir de 7 años – Valérie Lesort, Christian Hecq

Theater und Marionetten – Ab 7 Jahren – Valérie Lesort, Christian Hecq

Mise à jour le 2023-08-24 par eSPRIT Pays de la Loire