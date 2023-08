LES YEUX FERMÉS 4 place des Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LES YEUX FERMÉS 4 place des Jacobins Le Mans, 12 octobre 2023, Le Mans. Le Mans,Sarthe Danse – Dès 6 ans – Mickaêl Le Mer.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 21:00:00. EUR.

4 place des Jacobins Les Quinconces

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Dance – From 6 years – Mickaêl Le Mer Danza – A partir de 6 años – Mickaêl Le Mer Tanz – Ab 6 Jahre – Mickaêl Le Mer

