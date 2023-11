SOIRÉES MÉDITATION 4, Place des Halles Carbonne, 15 décembre 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

Studio Yoga Iyengar à Carbonne vous propose des cours de méditation et pranayama les 29 septembre, 31 octobre, 17 novembre, 15 décembre et 29 décembre de 19h à 21h..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. 20 EUR.

4, Place des Halles

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie



Studio Yoga Iyengar in Carbonne offers meditation and pranayama classes on September 29, October 31, November 17, December 15 and December 29 from 7pm to 9pm.

El Studio Yoga Iyengar de Carbonne ofrece clases de meditación y pranayama los días 29 de septiembre, 31 de octubre, 17 de noviembre, 15 de diciembre y 29 de diciembre de 19:00 a 21:00 horas.

Studio Yoga Iyengar in Carbonne bietet Ihnen Meditations- und Pranayama-Kurse am 29. September, 31. Oktober, 17. November, 15. Dezember und 29. Dezember von 19.00 bis 21.00 Uhr an.

Mise à jour le 2023-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE