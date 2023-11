ATELIER DE YOGA 4 Place des Halles Carbonne, 3 décembre 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

Yoga31 vous propose un atelier de yoga sur le thème » gérer sa scoliose » le dimanche 3 décembre de 10h à 13h à Carbonne..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. 40 EUR.

4 Place des Halles STUDIO YOGA31

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie



Yoga31 offers a yoga workshop on the theme of « managing scoliosis » on Sunday December 3 from 10am to 1pm in Carbonne.

Yoga31 propone un taller de yoga sobre el tema « gestionar la escoliosis » el domingo 3 de diciembre de 10:00 a 13:00 en Carbonne.

Yoga31 bietet Ihnen am Sonntag, den 3. Dezember von 10:00 bis 13:00 Uhr in Carbonne einen Yoga-Workshop zum Thema « Umgang mit Skoliose » an.

Mise à jour le 2023-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE