Les Jeudis des Halles – What da Funk
Jeudi 17 août, 21h00
4 place des Halles 44510 Le pouliguen

Reprises pop, rock et funk : Bruno Mars, les Rolling Stones, Black Eyed Peas, Michael Jackson, les Bee Gees. Venez reprendre et chanter avec le groupe nantais les grands titres internationaux des années 70 à nos jours.

