Terres de Paroles : « Yolo, on n’a qu’une vie » 4 Place des Écossais Veules-les-Roses, 7 octobre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Tom sort de prison et il ne veut pas y retourner. Ce n’est pas forcément gagné mais en créant un jardin potager au cœur du quartier de la Guérinière à Caen, il pourrait bien vivre enfin sa vie… Yolo est justement l’acronyme de l’anglais You Only Live Once (on ne vit qu’une fois). Un titre invitant à mettre en échec la fatalité individuelle. Ici, ce sera grâce au lien social.

Ce deuxième long-métrage du collectif Art Vif mêle une fois encore avec bonheur acteurs professionnels et amateurs.

En 2019, leur premier film La liberté si je veux a été doublement primé au festival du film social..

2023-10-07 18:00:00 fin : 2023-10-07 . .

4 Place des Écossais Cinéma Rex

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Tom is just out of prison and he doesn’t want to go back. But by creating a vegetable garden in the heart of Caen?s La Guérinière district, he could finally live his life? Yolo stands for You Only Live Once. A title that invites us to put individual fatality to one side. In this case, it’s thanks to social ties.

This second feature-length film by the Art Vif collective once again successfully blends professional and amateur actors.

In 2019, their first film La liberté si je veux won a double award at the social film festival.

Tom acaba de salir de la cárcel y no quiere volver. Pero si crea un huerto en el corazón del barrio de la Guérinière de Caen, podrá por fin vivir su vida? Yolo son las siglas de You Only Live Once (Sólo se vive una vez). Es un título que invita a dejar de lado la fatalidad individual. En este caso, será gracias a los lazos sociales.

Este segundo largometraje del colectivo Art Vif vuelve a combinar con éxito actores profesionales y aficionados.

En 2019, su primera película La liberté si je veux obtuvo dos premios en el festival de cine social.

Tom ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und will nicht mehr dorthin zurück. Es ist nicht unbedingt einfach, aber durch die Anlage eines Gemüsegartens im Viertel La Guérinière in Caen könnte er endlich sein Leben leben? Yolo ist die Abkürzung für You Only Live Once (Man lebt nur einmal). Ein Titel, der dazu einlädt, dem individuellen Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. In diesem Fall wird es durch soziale Beziehungen möglich sein.

Der zweite Spielfilm des Kollektivs Art Vif vereint erneut professionelle Schauspieler und Laiendarsteller.

2019 wurde ihr erster Film La liberté si je veux beim Festival du film social zweifach ausgezeichnet.

