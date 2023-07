Dégustation de produits locaux 4 place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 25 juillet 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Dégustation de produits locaux à l’Angélus :

Conserves de la terre et de la mer Les Saveurs Granvillaises

Bières Sainte-Mère-l’Église, brasserie la plus primée de Normandie.

de 10h à 13h..

2023-07-25 10:00:00 fin : 2023-07-25 13:00:00. .

4 place des Chevaliers de Malte L’Angélus

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Local produce tasting at l’Angélus :

Les Saveurs Granvillaises – preserves from the land and sea

Bières Sainte-Mère-l’Église, Normandy’s most awarded brewery.

10 a.m. to 1 p.m.

Degustación de productos locales en l’Angélus :

Les Saveurs Granvillaises conservas de la tierra y del mar

Bières Sainte-Mère-l’Église, la cervecería más premiada de Normandía.

de 10:00 a 13:00 h.

Verkostung lokaler Produkte in L’Angélus :

Konserven aus Land und Meer Les Saveurs Granvillaises

Bières Sainte-Mère-l’Église, die meistprämierte Brauerei der Normandie.

von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche