Les 2 Alpes Cross Cup 4 place des 2 Alpes Les Deux Alpes, 1 décembre 2023, Les Deux Alpes.

Les Deux Alpes,Isère

C’est officiel la station des 2 Alpes ouvrira, pour la 2ème année consécutive, la saison d’hiver des Coupes du Monde Fis de Snowboard Cross !



RDV sur le domaine de haute altitude des 2 Alpes les 1 et 2 décembre 2023..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

4 place des 2 Alpes BP 7

Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



It’s official: for the 2nd year in succession, Les 2 Alpes will open the winter season of the Fis Snowboard Cross World Cup!



See you at the high-altitude resort of Les 2 Alpes on 1 and 2 December 2023.

Ya es oficial: por segundo año consecutivo, Les 2 Alpes abrirá la temporada de invierno de la Copa del Mundo Fis de Snowboard Cross



Nos vemos en la estación de gran altitud de Les 2 Alpes los días 1 y 2 de diciembre de 2023.

Es ist offiziell: Les 2 Alpes wird zum zweiten Mal in Folge die Wintersaison der Fis Snowboard Cross Weltcups eröffnen!



RDV im hochgelegenen Skigebiet von Les 2 Alpes am 1. und 2. Dezember 2023.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme des 2 Alpes